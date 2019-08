La piattaforma "Empuglia" possibile ancora di salvezza per le associazioni sportive

Lo sport andriese ha perso l'orizzonte. La preoccupazione è salita alle stelle per le associazioni sportive che, in queste ore, rischiano di veder andar in fumo la stagione 2019/2020 ancor prima che inizi. Ciò deriverebbe dal fatto che non vi sia stato, da parte del comune di Andria, il rinnovo delle polizze assicurative delle strutture sportive appartenenti all’ente, rendendole, di fatto, inagibili per la prossima stagione.

A farne le spese saranno sempre e comunque le associazioni e i ragazzi che ne fanno parte. Società che già a gennaio scorso furono costrette a cambiare i propri piani dopo l'aumento delle tariffe orarie, ma che quest'anno rischiano seriamente di far fronte a un problema di estrema gravità.

Dal settore competente fanno sapere che, sul finire del mese di giugno, era stato ultimato il testo di un avviso esplorativo per verificare le disponibilità delle compagnie assicurative. A ciò, si aggiunge anche la richiesta del parere del dirigente in materia di contratti e appalti che, nei primi di luglio, ha risposto sostenendo che l’avviso esplorativo richiedebbe tempistiche lunghe e che, in alternativa, si sarebbe potuti ricorrere a una procedura più rapida, ovvero, alla piattaforma “Empuglia” che risolverebbe il nodo delle polizze assicurative nel più breve tempo possibile.

Su tale argomento c’è stato un post sui social a cui l’ex assessore allo sport, Michele Lopetuso, ha assicurato che: «sarà presentata una denuncia per omissione di atti d'ufficio, chi sbaglia è giusto che paghi».