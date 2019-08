Libri di testo per le scuole primarie, oggi una riunione degli esercenti

L'inizio dell'anno scolastico si avvicina e comincia a serpeggiare la preoccupazione per alcune questioni che l'anno scorso hanno tenuto banco per diversi mesi. Tra queste, quella inerente i libri di testo. Per questo il presidente Unibat Savino Montaruli e il responsabile di settore Emanuele Ruscino invitano i cartolibrari alla riunione che si terrà oggi per spiegare cosa è emerso durante l'incontro di due giorni fa con il commissario prefettizio.

«Alla luce degli ultimi, recenti eventi ed accadimenti che con i colleghi di Confcommercio abbiamo seguito attentamente, fino all’incontro avuto lo scorso 30 luglio presso il comune di Andria con la Dirigente avv. dott.ssa Ottavia Matera e con il Segretario Generale dott. Giuseppe Borgia;

- dopo la pubblicazione delle Manifestazioni d’Interesse da parte di altri Circoli Didattici, con evidente necessità di approfondirne i contenuti per comprenderne le finalità;

- alla luce della richiesta di incontro trasmessa al Commissario Straordinario della città di Andria, dott. Gaetano Tufariello, al Sub Commissario dott.ssa Rachele Grandolfo, con invito da estendersi anche ai sigg, Dirigenti Scuole Primarie, con la presente siamo ad invitarvi a partecipare alla riunione che si terrà il giorno giovedì 1 agosto 2019, alle ore 21.15, presso la sede Unibat in via Piave, 55ad Andria, al fine di assumere le decisioni più opportune e condivise. Avendo già informato, per i buoni rapporti sindacali, il responsabile della Federazione aderente a Confcommercio, si invita la medesima Federazione ad essere presente con i propri aderenti in modo da rendere le decisioni il più possibile concertate e condivise»