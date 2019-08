Si è tenuto ieri, come da programma, l’incontro tra i rappresentanti del forum “Ambiente Salute Andria” e il commissario prefettizio dott. Tufariello, la sub commissaria con delega all’ambiente dott.ssa Rachele Gandolfo e il responsabile del settore ambiente il dott. Antonio Berardino.

Si è partiti con la presentazione del documento redatto con i punti già diffusi e ognuno degli intervenuti del forum ha fatto proprie considerazioni sulla singola questione che hanno riguardato anche oltre questioni oltre a quelle indicate nella convocazione, come la sicurezza e la legalità nella villa comunale, la viabilità e la questione ambientale più in generale, con un approfondimento sul tema riguardante gli incendi dei rifiuti abbandonati.

Poi, è stata affrontata anche la possibilità di una sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il commissario e il forum volto a concedere la possibilità a quest’ultimo di intervenire in maniera diretta con la Asl, ottenendo una sorta di “agevolazione” nell’accesso alla documentazione necessaria per l’analisi delle problematiche e le proposte per risolverle.

Oltre a ciò, anche l’inquinamento elettromagnetico è stato argomento di ampia discussione, sul quale il dott. Berardino ha ribadito le grandi riserve sulle installazioni di nuovi ripetitori e di quelli del 5G, che già hanno portato lo stesso ente a un “rigetto” di alcune richieste pervenute per le nuove antenne volte alla diffusione della tecnologia di quinta generazione.

Un incontro proficuo, così come è stato definito dagli stessi responsabili del forum, sia per l’attenzione dimostrata dalla gestione commissariale alle tematiche, sia per la disponibilità dello stesso commissario a intrattenere un rapporto costante con le associazioni, anche in forma allargata, per provare a risolvere le tante questioni che riguardano l’intera comunità e permettere che il percorso avviato sia continuato anche dalla futura amministrazione comunale.