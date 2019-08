Piscina comunale, da oggi subentra il nuovo gestore

È terminata oggi, con la riconsegna dell'immobile al comune, la gestione della piscina comunale da parte della Planet Andria. A darne notizia è la stessa società attraverso un post su Facebook.

«In questi anni - si legge nel post - abbiamo insegnato a nuotare e allenato migliaia di cittadini andriesi… grazie alla bravura e professionalità di tutti i collaboratori di questa società sportiva, (professionisti, professionali, ma soprattutto persone perbene) ai quali va un enorme e sincero ringraziamento da parte della scrivente.

Grazie a tutti i cittadini che hanno frequentato la piscina comunale, grazie agli agonisti adulti, ragazzi e bambini che hanno portato in giro per le varie piscine il nome della Planet Andria ma soprattutto il nome della loro città.

Un grosso in bocca al lupo va al nuovo gestore che spero possa presto riaprire la piscina per ripristinare i posti di lavoro e dare continuità al servizio.

Sportivissimi auguri a tutti».

Ricordiamo che la Planet Andria aveva gestito la struttura sin dal 2007, con diverse proroghe; il 26 febbraio scorso ha visto recapitarsi, in prossimità della pubblicazione del nuovo bando per l’aggiudicazione della concessione per la gestione della struttura, un’ordinanza di sgombero.

Avverso detta ordinanza, la ditta presentò ricorso al TAR che le aveva dato ragione, ritenendola illegittima e lasciando che la Planet Andria gestisse la piscina comunale fino al 31 luglio.

A partire da oggi, la struttura sarà gestita dalla ditta veronese Società Sport Management spa che si è aggiudicata la concessione per 5 anni, rinnovabili per altri 2, e con un canone di circa 80mila euro (iva compresa).