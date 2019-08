Querce in piazza Umberto I: programmati interventi contro le cocciniglie

È previsto un secondo intervento tra fine luglio e fine agosto e, se necessario, un terzo intervento a settembre sulle querce poste in piazza Umberto I attaccate, già nel 2017, in forma massiccia, da due cocciniglie particolarmente aggressive provocando il loro disseccamento e deperimento.

Il Servizio Verde Pubblico segnala infatti che, sulla scorta di un parere del competente Osservatorio Fitopatologico Regionale, è stato predisposto a fine giugno un primo intervento di contenimento dell'infestazione consistito, appunto, nella potatura, più o meno drastica, della chioma per allontanare la massa vegetativa dalle cocciniglie.

L'intervento - si legge ancora nella relazione redatta dal competente Servizio – è stato effettuato nel periodo estivo, con cadenza mensile, per renderlo più efficace perché le temperature alte determinano i voli delle nuove generazioni di cocciniglie.

Al netto degli aspetti estetici ed ecologici necessari in questa fase, il Servizio Verde del comune sottolinea di aver messo in atto tutte le attività necessarie per vincere la lotta alle due specie di cocciniglie, lotta molto problematica, e garantire così la sopravvivenza delle querce ed il loro recupero.