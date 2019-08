Andria, prima in Puglia nella sperimentazione della pistola elettrica agli agenti di Polizia Locale

È stato adottato il 31 luglio scorso, con deliberazione del commissario prefettizio, assunta con poteri del consiglio comunale, il regolamento per la disciplina dell’armamento del corpo della Polizia Locale, autorizzando lo stesso a dotare, in via sperimentale e per sei mesi, due operatori per turno di servizio, aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di un’arma comune ad impulsi elettrici.

Tale previsione deriva dall’adeguamento dello stesso regolamento al “decreto sicurezza”. La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo, da somministrare sia agli istruttori che agli agenti coinvolti, da concordare con la Asl questioni riguardanti gli aspetti sanitari dell’utilizzo dell’arma.

Il programma di addestramento sarà di 24 ore, di cui 3 ore relative alle conseguenze sanitarie, 3 ore al trattamento sanitario dei soggetti colpiti dagli impulsi elettrici, 2 ore alle caratteristiche dell’arma, 2 ore ai presupposti per l’utilizzo dello strumento, 2 ore ai criteri giuridici riguardanti l’utilizzo dell’arma, 3 ore per le precauzioni da adottare e 9 ore per le procedure operative da adottare prima dell’utilizzo del taser.

Oltre all’arma a impulsi elettrici sono previste, per le esigenze operative e di difesa personale, spray irritante al peperoncino anti aggressione conforme alla vigente normativa, a cui, per caratteristiche tecniche possedute, sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona; mazzetta di segnalazione e/o bastone, anche di tipo estensibile; body camera, telecamera corporea per la registrazione in tempo reale di video quale ausilio all’attività degli operatori di polizia.

Va ricordato che tra le città propense ad autorizzare l'arma ad impulsi elettrici ci sono Roma, Palermo, Catania, Torino e Venezia. Milano, invece, è una città "no taser".



Al momento non è dato sapere da quando partirà la sperimentazione del taser, perché, come abbiamo già detto, l'utilizzo autorizzato sarà preceduto da un periodo di formazione; bisognerà poi acquistare le pistole ad impulsi elettrici. Una cosa è certa, il provvedimento farà discutere e anche tanto.

La sperimentazione del taser non è l'unica novità per la Polizia Locale andriese che ricorderà sicuramente questo 2019 per l'introduzione del nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, fortemente voluto dal commissario Gaetano Tufariello e con il valido apporto della sub commissario prefettizio Rachele Grandolfo in sinergia con il Comando di Polizia Locale diretto dal dott. Riccardo Zingaro. Pensate un po’ che il vecchio regolamento risale al 1950 e nel suo interno era disciplinato anche l'utilizzo delle “galline domestiche", in tema di sicurezza e igiene pubblica. Un regolamento dunque vetusto che andava aggiornato e contestualizzato alle esigenze dei tempi moderni. Nel nuovo regolamento sono state individuate le aree di particolare decoro (centro storico, villa comunale, Castel del Monte, scuole, etc.) e delle zone in cui può essere applicato il daspo urbano. Altri punti di rilevanza del nuovo regolamento riguardano le norme di contrasto a chi fa uso di droga in pubblico: chi abbandona siringhe per strada, ad esempio, o fa uso di stupefacente in luoghi pubblici. E poi, ancora, regolamentati comportamenti che vanno contro il decoro, ad esempio, lavarsi o spogliarsi in luoghi pubblici. Limitazioni alle attività svolte dai pubblici esercizi e tante altre disposizioni di cui ci occuperemo in maniera più dettagliata in un prossimo imminente articolo.