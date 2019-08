Quando la cura e l'integrazione sorridono alla città: l'esperienza delle volontarie del Mo.V.I.

C'è una Andria viva, una Andria buona, fatta di ragazze e ragazzi animati da spirito di servizio e altruismo. É la Andria del volontariato, la parte bella della città incastonata tra le mura delle associazioni, di cui fa bene parlare, al cuore e alla mente.

Ecco, ne è un esempio il gruppo delle giovani donne che stanno svolgendo il servizio civile con il Mo.V.I. in collaborazione con cittadini di tutte le età, dai bimbi agli anziani, e che in questo servizio alla comunità scoprono quanto può essere appagante mettersi a disposizione degli altri.

«Abbiamo cominciato questa esperienza come volontarie di servizio civile del Mo.V.I. certe di poter mettere a disposizione di una parte della comunità il nostro tempo, la nostra esperienza, la nostra voglia di sperimentare nuove idee che potessero migliorare il luogo in cui viviamo. Ben presto, ci siamo rese conto che ogni nostra azione volta a dare qualcosa agli altri ci restituiva il doppio in termini di gratitudine, affetto, soddisfazioni, ma anche di stimoli e risorse che arrivano lì dove molto spesso siamo abituati a vedere solo fratture o difficoltà.

L'esperienza del campo realizzata nell'associazione presso la quale prestiamo servizio "Una Famiglia in Più", grazie all'ospitalità dell' associazione "Club D'Argento" ne è stata un valido esempio.

Assieme ai nostri responsabili e alle associazioni che hanno collaborato, Camminare Insieme e Ret'Attiva, siamo riusciti a realizzare qualcosa di mai visto in città. Un piccolo "laboratorio di integrazione" a cielo aperto, in uno dei quartieri più difficili, solitamente lasciato ai margini in termini di servizi e di attenzione ai luoghi comuni. Persone anziane hanno deciso di mettere a disposizione gli spazi del proprio centro per accogliere i più piccoli. Circa venti bambini del quartiere e provenienti delle famiglie delle associazioni.

All'inizio la nostra attenzione era volta a rassicurare le persone del posto, a raccomandare i bambini di avere rispetto e cura del luogo e delle persone che ci stavano ospitando. Col passare dei giorni e con l'inizio delle attività ci siamo resi conto che incentrare il nostro lavoro sui valori quali il rispetto per l'ambiente, per le culture differenti, per l'arte, buttando giù barriere e pregiudizi che solitamente ci tengono divisi, favoriva lo stare rispettabilmente insieme, il ri-conoscersi e accettarsi reciprocamente. Vivere i luoghi con gli altri ci da la possibilità di riscoprire il valore dell'accoglienza a 360°, inteso come dare una possibilità a chi ha una cultura, una storia, un età diversa di condividere insieme luoghi e momenti, imparando a prenderci cura gli uni degli altri. Abbiamo potuto sperimentare un altro tipo di "attenzione", che non è quello di vietare o precludere ai bambini qualcosa per paura di rompere, ma di mettersi in gioco per creare. Così abbiamo realizzato assieme un orto, oggetti artistici, interviste e giochi di condivisione e conoscenza, manufatti di pasta e sale, cucinato merende, biscotti, sperimento le attività in movimento come lo yoga, le danze popolari, il lavoro in fattoria. Il tutto grazie ai mezzi, all'esperienza e alla collaborazione messa in campo dagli anziani del posto e delle associazioni. Abbiamo fatto integrazione non solo con le parole, ma attraverso il gioco, i colori, la musica, il cibo, la natura. Un linguaggio accessibile a tutti, per imparare a conoscere i valori umani divertendosi.

Il campo estivo del Mo.V.I è stata un'occasione di crescita e un faro di gioia e semplicità: gioire nel darsi da fare per gli altri, nel sorridere insieme, nel prendersi cura e nel ricevere e dare affetto reciprocamente. Semplificare, perché in questo periodo storico in cui sembra che tutto sia più complesso, in cui le parole perdono il significato e la paura verso ciò che non conosciamo si trasforma in l'odio verso gli altri, i bambini e gli anziani ci ricordano come è bello e appagante semplificare, ci insegnano ad andare oltre le differenze e a immaginare un mondo più solidale e pacifico, partendo proprio dai racconti di vita dei nostri ospiti e dalle piccole cose di ogni giorno che generano meraviglia negli occhi dei bambini».