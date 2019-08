Clownterapia, rinnovata la convenzione con la Asl Bt

È stata rinnovata in questi giorni la convezione tra la Asl Bt e l’associazione “In Compagnia del Sorriso ONLUS” per permettere alla stessa di praticare la clownterapia nei “luoghi della sofferenza”.

Un’attività che è stata portata avanti sin dal 2013 e che ha riscontrato nel tempo gli apprezzamenti da parte dei pazienti e degli stessi operatori. Questo è stato possibile grazie alla scrupolosa e approfondita formazione dei clowndottori da parte di esperti del settore, prima di scendere in corsia, perché anche regalare un sorriso è una cosa seria.

Il dott. Dino Leonetti, promotore e fondatore dell’associazione “In Compagnia del Sorriso ONLUS” ha manifestato la propria soddisfazione per il rinnovo della convenzione con un post sui social: «tutto cominciò nel 2013 con il dott. Giovanni Gorgoni, in veste di direttore generale della ASL. Noi avevamo un sogno e lui un desiderio. Che i clown spargessero sorrisi non solo tra i bambini nei reparti di pediatria ma anche tra gli adulti in oncologia ematologica, tra i pazienti con disagio psicologico e tra gli anziani delle geriatrie e delle RSA. Abbiamo fatto tutto questo, anche di più e continuiamo a farlo con costanza e ininterrottamente. Ringraziamo il dott. Alessandro Delle Donne, attuale direttore generale, che ci ha rinnovato la fiducia».