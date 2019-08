Il "decreto sicurezza" del Commissario Tufariello

Dopo avervi anticipato che Andria, sarà la prima città capoluogo di provincia in Puglia nella sperimentazione della pistola elettrica agli agenti di Polizia Localela; come promesso, abbiamo analizzato il regolamento di Polizia e sicurezza urbana, approvato dal commissario prefettizio, con propria deliberazione, per riportarne i punti più salienti.

Il nuovo regolamento, fortemente voluto dal commissario Gaetano Tufariello e con il valido apporto della sub commissario prefettizio Rachele Grandolfo in sinergia con il Comando di Polizia Locale diretto dal dott. Riccardo Zingaro, manda in soffitta il precedente datato 1950, si adegua alle nuove normative e, in particolare, al “decreto sicurezza” e alle esigenze dei tempi che viviamo.

Innanzitutto, all’art. 6 sono indicate le aree di maggiore interesse dove sarà possibile applicare il “Daspo urbano” a chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l’accessibilità e la fruizione: delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze; fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze; delle aree del territorio comunale ricomprese all’interno del perimetro del sito UNESCO “Castel del Monte”; scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, biblioteche, musei, chiese ed altri edifici dedicati al culto, monumenti, edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali, parchi e giardini pubblici, siti boschivi; tutta la zona del centro storico compreso tra le vie: via Bovio, Piazza Umberto I°, via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta la Barra, via Orsini, piazza Ruggiero VII, via Jannuzzi e via De Gasperi; Sagrato del Duomo e zone adiacenti: la zona pedonale di via Regina Margherita, viale Crispi e Corso Cavour; i parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli; le mense sociali; gli impianti sportivi; presidi sanitari; aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli; e delle relative aree di pertinenza”.

Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici e i fuchi d’artificio è previsto il divieto di esplosione, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso che non dovranno produrre disturbo, molestia a persone o animali o danni agli spazi pubblici.

Disciplinato anche l’utilizzo dei droni che sarà vietato nei parchi pubblici, mentre nelle altre zone dovrà rispettare la normativa prevista dall’Enac.

Giro di vite sul consumo e sulla vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro, con il divieto, al di fuori degli esercizi commerciali, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, distributori automatici, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche. Oltre a ciò, previsto anche il divieto di “cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita”.

Inoltre, le attività che somministrato bevande e cibo devono adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale e dovranno provvedere “alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e/o strada anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo 8 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi”.

Per coloro che, invece, vendono frutta e verdura “possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane, agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l’esposizione all’esterno del locale di prodotti orticoli e dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (es. tenda parasole, ecc), collocando la merce su piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore ad un metro.

Restrizioni sono previste anche per l’accensione dei fuochi con il divieto di “accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili”. Vietati anche bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, che potranno essere utilizzati solo sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Vietato disturbare la quiete pubblica: “dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì al giovedì dalle ore 00.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e le notti del venerdì, sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 08.00. Dal 16 settembre al 14 giugno, dal lunedì al giovedì dalle 23.00 alle 08.00 del giorno successivo; il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 24.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Tutti i giorni dell’anno dalle ore 13.30 alle 15.30”.

Mano ferma, con la previsione del “Daspo urbano”, anche per l’accattonaggio, con il divieto di “raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti” e per la prostituzione di strada “è vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contattare soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per l’atteggiamento, per l’abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via”.

A tutte queste previsioni vanno ad aggiungersene altre riguardanti il divieto di circolare nelle aree adibite a verde con velocipedi, di velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura nonché di c.d. "Personal Transporter", sviluppanti velocità inferiore ai 6 Km/h, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose.