Cittadini attivi nuovamente in azione nella pulizia di piazza SS Trinità

Ripulire e tosare l’erba delle aiuole di piazza Trinità. Questo è quanto faranno alcuni cittadini volenterosi che risiedono nel quartiere SS Tranità e vivono la omonima piazza, questa sera alle ore 19.30. Un'iniziativa non nuova per alcuni di loro, già promotori nei mesi scorsi di eventi simili.

Si danno appuntamento in piazza a questa sera, muniti di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e guanti. Provvederanno anche a tagliare l'erba dalle aiuole e ridare il giusto decoro ad un luogo che in estate è frequentatissimo da tutta la popolazione del quartiere.

«Questo non è altro che il seguito di un impegno già preso dalla comunità parrocchiale di prendersi cura della piazza. Si è pensato di farlo di sera per 2 motivi: testimoniare il rispetto per la piazza come luogo comune e coinvolgere nella pulizia i frequentatori della stessa». Commenta Giuseppe Matera, uno dei promotori dell'iniziativa.



Un plauso a questi cittadini attivi e a tutti coloro che stasera contribuiranno a ripulire il bene comune.