​PON inclusione: avviso del Servizio Risorse Umane

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane ha reso noto con Determinazione Dirigenziale n.2446 del 5 agosto 2019, il seguente avviso pubblico:

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato di: n.8 Assistenti Sociali, cat. D; n.1 cat. C, profilo professionale “Tecnico Servizi Amministrativi”; n.2 cat. D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile”; n.1 cat. C, profilo professionale “Tecnico Servizi Informatici”; n.1 posto part time, cat. D, profilo professionale "Psicologo del lavoro"; e n.1 posto part time, cat D, profilo professionale "Tecnico esperto di inserimenti lavorativi" - Progetto PON inclusione conv.av.03.2016-pug_ - cup:b81h17000180006.