Condanna di Giorgino al pagamento di 35mila euro, le motivazioni

Con sentenza depositata in segreteria il 23 maggio del 2019 la Corte dei Conti per la Regione Puglia ha confermato il decreto di condanna nei confronti dell’ex Sindaco Giorgino al pagamento di una sanzione di 35mila euro in favore del Comune di Andria.

Le motivazioni che hanno portato a detta decisione riguardano il fatto che il “Comune di Andria per l’anno 2012 ha rispettato il patto di stabilità interno mediante le condotte elusive, consistite nell’aver accertato la regolarità contabile dell’operazione effettuata mediante la determina n. 304 del 30 gennaio 2013. In particolare, è contestato all’ex Sindaco di “aver firmato la certificazione sul saldo finanziario 2012 trasmessa al MEF”.

La questione, in sostanza, riguarda il contenzioso all’epoca in essere con Italgas inerente canoni di concessione e costi di località. Nonostante il contenzioso fosse in atto “è stata appostata (nell’anno 2011) nel conto del bilancio, in mancanza di relativa previsione nel bilancio preventivo, una tale massa di residui attivi senza alcuna misura precauzionale quale la creazione di un fondo svalutazione crediti o l’accantonamento di un pari importo dell’avanzo di amministrazione, appare davvero del tutto contraddittoria l’operazione contabile effettuata nell’ambito del conto del bilancio 2012 laddove, a fronte della asserita conclusione del contenzioso, favorevole all’ente locale, anziché confermare l’importo dei residui attivi già presenti in bilancio si è provveduto all’illegittimo spostamento degli stessi, per l’ammontare riferito alle annualità 2010 e pregresse dell’asserito credito per costi di località, sugli accertamenti in entrata dell’anno 2012”.

La Corte ritiene che il mancato rispetto del patto di stabilità fosse il frutto di “una concatenata operazione di manipolazione contabile iniziata nel 2011 e proseguita nel 2012/gennaio 2013” che “non può assolutamente trovare giustificazione nelle vicende giudiziarie all’epoca in itinere ed appare palesemente orientata allo scopo, nell’anno 2011, di conseguire un avanzo di amministrazione da poter utilizzare liberamente nel corso dell’esercizio successivo e, nell’anno 2012, di ottenere un saldo finanziario di competenza mista di importo superiore al saldo obiettivo del patto di stabilità interno”.

All’ex Sindaco è contestata, inoltre, anche la sua difesa in Consiglio comunale del conto di bilancio per l’anno 2012: “ha sostenuto la piena legittimità sul piano giuridico dell’operazione stessa, riferendo anche di circostanze non corrispondenti alle risultanze processuali (in particolare che il TAR Puglia aveva dato ragione al Comune di Andria e che successivamente il Consiglio di Stato aveva detto che la rete era andata definitivamente in proprietà del Comune)”.

Come più volte ripetuto nel provvedimento “l’unico reale intento di tale operazione è stato quello di eludere il rispetto della disciplina sul patto di stabilità”.