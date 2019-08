"Scuole sicure", ad Andria oltre 43mila euro per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga

Nella giornata di ieri, il Comune di Andria, rappresentato dal Commissario straordinario Dott. Gaetano Tufariello, il Comune di Barletta, rappresentato dal Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito, ed il Comune di Trani, rappresentato dal Vice Sindaco Dott. Carlo Avantario, hanno sottoscritto con il Prefetto, Dott. Emilio Dario Sensi, i Protocolli d’Intesa “Scuole Sicure” 2019/2020, a seguito dell’accoglimento da parte del Ministero dell’Interno delle istanze presentate dai predetti Enti civici, volte ad ottenere il contributo finanziario di cui al decreto del 18 dicembre 2018, adottato dallo stesso Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I finanziamenti previsti, indicati nel dettaglio nella tabella sottostante, saranno impiegati in relazione al prossimo anno scolastico 2019/2020, per porre in essere utili iniziative, come la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, l’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, nonché l’acquisto di mezzi ed attrezzature, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.