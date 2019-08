S.P. 2 (ex 231), riapre il tratto interrotto all’altezza del ponte “Martinelli”

Il Settore Viabilità della Provincia di Barletta-Andria-Trani comunica che, ultimata la prima parte dei lavori della posa in opera dell’impalcato posto in corrispondenza della progressiva km. 46+750 (Ponte Martinelli) sulla S.P. 2 ex 231, ora si passa alla sua riapertura, in anticipo rispetto alla data del 3 settembre prevista nell’Ordinanza n. 04/2019.

Successivamente, si passerà alla riapertura della sovrastante strada Martinelli, non appena saranno ultimate le operazioni di collaudo che, presumibilmente, dovrebbero concludersi entro il mese di settembre.

Grande soddisfazione ha espresso il Presidente f.f. De Toma per la celerità dimostrata dall’impresa alla quale sono stati affidati i lavori e dall’Ufficio Viabilità della Provincia sotto la direzione dell’ing. Maggio. La riapertura del tratto di strada interdetto provvisoriamente dal 3 giugno consentirà, dunque, di riprendere la regolare circolazione veicolare sulla S.P. 2 tra Canosa e Corato senza più deviazioni all’interno dell’abitato del Comune di Andria e lungo la S.P. n. 37 ex n. 30, anche in considerazione della prossima pausa ferragostana.