Carenza personale medico nelle Asl, Delle Donne: «Nessun ritardo nelle procedure adottate»

Non si fa attendere la nota di risposta ai sindacati medici sulla questione relativa all'assunzione nei pronto soccorso di medici neolaureati:

Il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne e il direttore sanitario, Vito Campanile ribadiscono che «in via del tutto preliminare si evidenzia che la deliberazione numero 1376/2019 è stata adottata non senza aver tentato, purtroppo invano e per cause non imputabili alla volontà di questa azienda, tutte le procedure giuridicamente previste per l'arruolamento dei medici specialisti, purtroppo andate tutte deserte: da avvisi pubblici a scorrimento di graduatorie di altre Asl, senza omettere di considerare che la regione ha soltanto di recente autorizzato il PTFP della ASL BT, recepito con delibera ASL BT 1399 del 30 luglio 2019, con immediata attivazione delle procedure concorsuali attualmente in corso di pubblicazione in G. U., tra le quali anche quella finalizzata al reclutamento dei Medici MeCau; pertanto si contesta l'assunto con il quale si accusa questa ASL di ritardo nell'esecuzione delle relative procedure.

In ragione di tanto, l'assunzione a tempo determinato di medici abilitati all'esercizio della professione medica, seppur non specialisti, mediante ricorso a procedure di lavoro flessibile, trova ragione, in assenza di alternative possibili, nell'estrema urgenza e contingenza in cui la ASL BT versava ed al fine di garantire la continuità assistenziale nella erogazione di un servizio pubblico essenziale nell'ambito dell'emergenza urgenza, in assenza delle quali si sarebbe incorsi in ipotesi pericolose di interruzione di servizio di pubblico interesse, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali già in itinere.

Si vuole rassicurare le SS.LL. che i medici neoassunti, sono già titolari di polizze assicurative personali, ed in ogni caso assicurati dalla ASL ai sensi della cosiddetta legge Gelli/Bianco n. 24/2017, sono abilitati alla professione medica, gestiscono i casi sempre in affiancamento al direttore o responsabile del Pronto Soccorso o ad un medico esperto delegato; a tal fine, i turni di servizio sono organizzati in modo da garantire sempre la compresenza di un medico dipendente esperto individuato come tutor dal direttore o responsabile, così come previsto in deliberazione.

I dati di attività dimostrano una riduzione dei tempi di attesa dei codici verdi e gialli, dal triage alla visita medica; inoltre, non si sono registrate aggressioni al personale sanitario, segnalazioni, riducendo di fatto il rischio clinico. Diversamente, la carenza del personale avrebbe aumentato notevolmente il rischio di aggressioni al personale, lo stress lavorativo correlato, fattori predisponenti all'aumento del rischio clinico, che, al contrario, si è voluto ridurre con l'adozione della deliberazione dalle organizzazioni sindacali opinate. In questa ottica, l'assunzione di personale medico in assoluta carenza di medici specializzati, è stata l'unica scelta possibile, finalizzata alla prevenzione del rischio clinico ed alla tutela dei lavoratori, ivi compreso il riconoscimento dei diritti contrattuali previsti (cfr congedi ordinari e straordinari, riposi, ecc.), tra i quali è da annoverare anche il diritto all'aspettativa. Anche questa azienda auspica che le procedure di reclutamento avviate diano esito positivo è nell'ottica di tutelare sempre più e meglio il diritto costituzionalmente protetto, inalienabile ed indisponibile, ha dovuto adottare, nell'interesse superiore collettivo, un provvedimento urgente contingente, ma, al contempo, ritiene proficuo un confronto con le organizzazioni sindacali al fine di ricevere ulteriori proposte a supporto della gestione di una criticità grave, ma che questa azienda intende affrontare nella maniera più efficace possibile, nell'ottica della garanzia del diritto alla salute. Seguirà, pertanto, nota di convocazione di un incontro monotematico, invitando al contempo le SS.LL. a voler ipotizzare eventuali soluzioni alternative».