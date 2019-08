Antichi Sapori di Pietro Zito incoronato tra i migliori 30 ristoranti del mondo

Antichi Sapori di Pietro Zito è uno dei due ristoranti italiani selezionati dallalista esclusiva dei top 30 nel mondo stilata dalla famosa scrittrice Besha Rodell che per Travel&Leisure ha girato in anonimato tutto il mondo, scegliendo tra i tanti luoghi visitati proprio la perla del nostro concittadino.

«Set among the endless olive groves of Puglia - scrive la Rodell -, Antichi Sapori is the passion project of Pietro Zito, who tends to a large garden nearby, much of which is set aside to allow for the cultivation of wild greens and herbs. Zito’s aim is to keep the historic cooking traditions of the region alive. Everything about this place is an embodiment of the word rustic, from the tiled dining room with its wooden tables and farm-tool decorations to its hearty and delicious cooking (trad. Incastonato tra gli infiniti uliveti pugliesi, Antichi Sapori è il progetto di passione di Pietro Zito, che tende a un grande giardino vicino, gran parte del quale è riservato per la coltivazione di erbe e piante selvatiche. L'obiettivo di Zito è mantenere vive le tradizioni culinarie storiche della regione. Tutto in questo posto è un'incarnazione della parola rustico, dalla sala da pranzo piastrellata con i suoi tavoli in legno e le decorazioni degli attrezzi agricoli alla sua cucina ricca e deliziosa».

Queste alcune delle lusinghiere parole riservate al ristoratore andriese, che a Montegrosso ha costruito un piccolo baluardo delle nostre tradizioni.

A Pietro Zito le congratulazioni della nostra redazione.