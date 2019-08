Unibat/Casambulanti sull'ipotesi di sdoppiamento del mercato settimanale

«Cresce l’attesa di vedere realizzato il grande progetto per salvare quel che resta del mercato settimanale del lunedì - commenta Savino Montaruli - . Un mercato le cui aspettative erano ben differenti da quello che oggi resta del mercato più importante del Meridione d’Italia, fino a vent’anni fa. Un mercato che avrebbe dovuto essere spostato già dal 2011 ma che promesse elettorali fatte a chi è solito (im)mischiare il proprio impegno parasindacale con intrecci parapolitici hanno immobilizzato, paralizzato e portato alle estreme conseguenze, al punto che se oggi il mercato è ancora frequentato è solo perché lo si fa gratuitamente, a dimostrazione di quanto si stato dequalificato. Nei mesi precedenti la caduta del trono federiciano, con l’ex assessore al ramo, il percorso finalizzato alla razionalizzazione del mercato del lunedì era quasi concluso, salvo poi i ripensamenti dei soliti di cui sopra che, di fatto, ne hanno poi determinato la nuova paralisi. Oggi non ci sono più alibi e le decisioni rinviate vanno assunte con urgenza.



Ho chiesto al Commissario Tufariello - continua Montaruli - un incontro urgente per riprendere il percorso disatteso dalla passata amministrazione comunale e bloccato mentre stava raggiungendo l’esito finale. Un percorso finalizzato allo sdoppiamento del mercato del lunedì con l’utilizzo contemporaneo di aree alternative, per esempio quella della zona Stadio Sant’Angelo dei Ricchi, nel popoloso quartiere Monticelli, in modo da alleggerire la presenza di operatori nell’attuale area, mantenendo operativa la parte del viale della Passeggiata ed aree adiacenti e, nel contempo, sopprimere finalmente tutta l’area mortorio di via Buozzi e via Grandi dove gli operatori da anni subiscono l’umiliazione di vedersi emarginati.

Un percorso condiviso con gli operatori che sarebbero stati coinvolti con un referendum i cui moduli vennero addirittura già predisposti presso il Suap di Largo Grotte durante l’ultima riunione sul caso. Questa o altre soluzioni che lo stesso Commissario Straordinario vorrà suggerire saranno all’ordine del giorno dell’incontro che riveste carattere di urgenza assoluta, per evitare la morte definitiva anche del mercato settimanale. Nel corso dell’incontro discuteremo anche delle due Piazze Storiche di Andria e della Pianificazione commerciale con la rete dei mercatini rionali e gli eventi commerciali in tutti i Quartieri della città. Il dott. Tufariello – ha concluso Montaruli -, senza il pregiudizio che ha caratterizzato la classe politica e dirigente che lo ha preceduto e che tanti danni ha fatto soprattutto a se stessa, sono certo che capirà e deciderà».