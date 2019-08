Manca poco alla fine delle vacanze: ecco le date di inizio delle lezioni delle scuole andriesi

Sta per avere inizio, tra una settimana esatta, l’anno scolastico 2019/2020: tanti docenti, dopo la pausa estiva, riprenderanno servizio in vista dell’imminente avvio delle lezioni nelle scuole andriesi.

I cancelli poi si riapriranno per tutti tra il 12 e il 18 settembre, secondo l’elenco allegato, in virtù delle scelte compiute dai singoli istituti per l’autonomia didattica, per chiudere poi entro il 10 giugno 2019, dopo almeno 200 giorni di lezione. Solo per le scuole dell’infanzia, invece, il termine è fissato per il 30 giugno.

DATE DI INIZIO DELLE LEZIONI (in ordine cronologico):

1° Circolo “G. Oberdan”: 12 settembre;

Istituto Comprensivo “Don Bosco – Manzoni”: 12 settembre;

Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna”: 12 settembre;

Istituto Comprensivo “Mariano – Fermi”: 12 settembre;

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto”: 12 settembre;

Liceo Classico-Linguistico-Scienze Umane “C. Troya”: 12 settembre;

3° Circolo “R. Cotugno”: 13 settembre;

Istituto Comprensivo “Verdi – Cafaro”: 13 settembre;

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Carafa”: 13 settembre;

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lotti – Umberto I”: 13 settembre;

Istituto Tecnico Industriale “O. Jannuzzi”: 16 settembre;

Scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III – Dante Alighieri”: 16 settembre.

8° Circolo “A. Rosmini”: 17 settembre;

Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini”: 17 settembre;

Scuola secondaria di I grado “Vaccina”: 17 settembre;

Liceo Scientifico “R. Nuzzi”: 18 settembre.

Manca solo l’IPSIA “Archimede” sede coordinata di Andria che non ha pubblicato sul sito la delibera relativa

Ogni istituto ha poi deliberato sulle chiusure nel corso dell’anno scolastico, come per esempio a Carnevale, da aggiungere all’elenco dettato dalla Regione Puglia.

Giorni di sospensione delle attività didattiche per festività riconosciute dalla normativa statale vigente:

- Tutte le domeniche;

- 1 novembre 2019 Festa di tutti i Santi;

- 8 dicembre 2019 Immacolata Concezione;

- 25 dicembre 2019 Santo Natale;

- 26 dicembre 2019 Santo Stefano;

- 1 gennaio 2020 Capodanno;

- 6 gennaio 2020 Epifania;

- 12 aprile 2020 Santa Pasqua;

- 13 aprile 2020 Lunedì dell’Angelo;

- 25 aprile 2020 Anniversario della Liberazione;

- 1 maggio 2020 Festa del lavoro;

- 2 giugno 2020 Festa della Repubblica.

Festività riconosciute dalla regione Puglia:



- 2 novembre 2019

- dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - vacanze natalizie;

- dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 - vacanze pasquali;

- 2 maggio 2020;

- 1 giugno 2020;

- in occasione del Santo Patrono (che non dovrà essere recuperata in caso coincida con un giorno in cui non si effettuano lezioni).

A tutta la comunità scolastica gli auguri di un proficuo e felice anno scolastico!