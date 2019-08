«La calda estate della politica vuole colpire i medici, scandalose le dichiarazioni di Giorgetti»

«Una pericolosa distorsione della realtà e la dimostrazione di una politica lontanissima dalle effettive necessità per la sostenibilità del Paese». Queste le iniziali reazioni del sindacato dei medici CIMO alle dichiarazioni del Sottosegretario uscente alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che ha proposto, per far fronte alla presente e futura grave carenza di medici del SSN, di assumere chiunque sia disponibile a lavorare in un ospedale e di fare a meno dei medici di medicina generale che sarebbero a suo giudizio inutili in quanto “è un mondo finito”, in cui si va “solo per la ricetta medica”.

Al di là della leggerezza con la quale sono stati considerati i medici di medicina generale da un rilevante politico nazionale, secondo CIMO è scandaloso un intervento istituzionale (al Meeting CL di Rimini) in cui si affronti il tema della crisi nel SSN e della mancanza di circa 45mila medici indicando come “brillante” soluzione quella di rinunciare direttamente ad un suo pilastro essenziale, i medici stessi.

«C’è da augurarsi che si tratti un colpo di calore, di quelli che in questa estate hanno già mietuto molte vittime nella politica – commenta il Presidente nazionale CIMO, Guido Quici – perché questa visione distorta della realtà è molto pericolosa ed appare una narrazione strumentale ad altri programmi. In questo senso, ha perfettamente ragione il Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli quando dice che esiste “uno scollamento della politica dalle esigenze reali del paese e dei cittadini».

Per CIMO, chi immagina di voler surrogare la figura del medico specialista o del medico di medicina generale con sistemi informatici basati su algoritmi, è evidente che abbia in mente un modello in cui il medico è trasformato in qualcosa simile ad un call center, da affiancare ad una app cui porre quesiti per risolvere i problemi di salute.

«Che la figura del medico sia profondamente cambiata anche per l’eccessiva burocratizzazione, per le leggi che hanno fatto prevalere la medicina amministrata e la medicina difensiva, è noto a tutti – commenta Quici - ma, a dispetto della nuova frontiera della sanità virtuale e privatizzata, come quella di Watson e Babylon, le analisi di mercato testimoniano che l’85% dei pazienti non rinuncerebbe mai al rapporto umano con il dottore. A differenza della politica e nonostante le mille difficoltà, esiste ancora quella strana cosa che si chiama “empatia”, che permette ai medici di sostenere con enormi sacrifici il nostro servizio sanitario pubblico, offrendo ai cittadini prestazioni professionali adeguate ed efficaci; e che, al tempo stesso, consente al paziente di rivolgersi ancora al proprio medico di fiducia per ottenere concrete risposte ai bisogni di salute personali».

«Vogliamo difendere quel paese speciale e democratico che è l’Italia – conclude il Presidente nazionale CIMO - in cui i medici e il sistema sanitario nazionale si fanno carico di problematiche di tipo sociale che supportano le cure ai pazienti anziani e ai non autosufficienti, ai cronici, ai malati terminali e a tutti coloro che necessitano di assistenza. Se viene meno il ruolo dei medici di medicina generale, viene meno il vero supporto pubblico tipico di un Paese il cui lo stato sociale ha uno spessore unico, definito anche come “welfare di tipo mediterraneo”, proprio per queste motivazioni di umanità e professionalità insostituibili».

Sulla vicenda è intervenuto anche il Vice seg. Organizzativo CIMO Nazionale, il dottor Luciano Suriano che ha così commentato: «Da ormai troppi anni i medici sono mantenuti dalla politica sotto continuo tiro e in questa lunga calda estate ci mancava anche questa inutile e deleteria affermazione, al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, che “i medici di base sono inutili”. “Se non mettiamo soldi nella sanità pubblica, chi ha i soldi potrà curarsi e chi non ce li ha avrà un sanità sempre decadente” avrebbe sottolineato ancora in un passaggio il Giorgetti.

In verità ci sono italiani che non possono permettersi le cure mediche e quindi nemmeno le visite degli specialisti. Ma evidentemente i politici, da troppi anni, sono così ricchi da non saperlo. Parlano anche di intelligenza artificiale per eliminare il medico di medicina generale in un momento in cui a soffrire è proprio il territorio significa non sapere di cosa si sta parlando!

Il problema del nostro paese è proprio questo che chi ci governa prende decisioni senza conoscere i problemi su cui è chiamato a decidere.

Tutte le malattie croniche – continua il dottor Suriano -, legate all’avanzare dell’età, saranno, da qui ai prossimi 20 anni, la tomba dei governi e al loro confronto quota 100 e reddito di cittadinanza saranno una robetta da niente. La rete della medicina di famiglia, con la sua prossimità al paziente, ricoprirà sempre più un ruolo primario nella sanità pubblica, soprattutto nella gestione delle cronicità in un paese (l’Italia) che vede costantemente innalzarsi l’età media. Il concetto ormai è chiaro. La salute rappresenta una spesa e quindi l'argomento è scomodo. Però noi medici dobbiamo diventare scomodi scuotendo le coscienze dei cittadini che quando si ammalano allora giustamente pretendono.

Allora basta, facciamoci sentire con tutti i mezzi possibili. Coinvolgere l’opinione pubblica è la strada da percorrere! Solo così ci ascoltano! Facendogli capire che la favola della malasanità era solo il pretesto per non far vedere i veri problemi della sanità. Responsabilizzandoli attraverso la conoscenza vera e reale dei problemi della sanità e delle vere soluzioni che mai ci sono richieste dalla politica.

Il sindacato medico e la CIMO medici in particolar modo avrà un ruolo chiave nell'affrontare queste sfide cercando l'alleanza con i cittadini e con i comitati per la salute, sempre più presenti nelle città. Certo – conclude il dottor Suriano - molti Direttori generali e molti sindaci non vedranno di buon occhio queste iniziative ma strada facendo ed in coscienza capiranno».