Tempo libero? La Bat fanalino di coda per offerta di svaghi, è solo 97esima nella graduatoria

Avete bisogno di trascorrere il vostro tempo libero in attività culturalmente, ambientalisticamente o sportivamente appaganti? Secondo il Sole 24 ore, la Bat non fa per voi.

Sì, perché nel report stilato la nostra provincia ottiene risultati decisamente poco lusinghieri: tra le province italiane, si piazza solo alla 97esima posizione. La classifica finale dell'Indice del tempo libero è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori nei 12 indicatori presi in considerazione. I parametri esaminati fotografano alcune performance registrate relative all'attrattività turistica e all'offerta culturale riferite al 2018 e la diffusione di alcuni servizi per lo svago (librerie, ristoranti e bar) a giugno 2019. I valori su base provinciale sono ordinati nelle tabelle a partire dal dato ritenuto migliore, che solitamente è il più alto dal momento che gli indicatori considerati esprimono in positivo un fattore che incide sul benessere della popolazione e sulla guaita della vita (ad esempio: più spettacoli cinematografici vengono realizzati più è attrattivo il territorio).

Nel dettaglio, la voce che registra risultati peggiori è quella relativa a ristoranti e bar (98esimo posto); andiamo male anche in ricettività e natura (94esimo), densità turistica (89esimo), spettacoli (88esimo) e permanenza nelle strutture (84esimo). Insomma, i turisti da noi vengono poco (rispetto alle potenzialità) e non si fermano. Non male invece le voci su concerti (53esima posizione), mostre ed esposizioni (54esima) e teatro (59esima).

Ma tra noi e la provincia di Bari, per rimanere in Puglia, c'è un abisso, con quasi il doppio dei punti realizzati dalla provincia del capoluogo di regione, che pure si piazza "solo" 61esima a livello italiano.

L'amara considerazione è naturale: come ci si aspetta di trattenere giovani e meno giovani, turisti e cittadini, se non esiste un'offerta organizzata e intrigante, a parte poche realtà locali che tengono a galla la nostra terra?