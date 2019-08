"La biblioteca che vorrei", un incontro presso il Chiostro del Seminario Vescovile

All’inizio di un nuovo anno di attività dopo la pausa estiva, la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”, che ha da poco celebrato il suo ventennale, promuove, per venerdì 30 agosto, alle ore 19:30, presso il Chiostro del seminario vescovile, l’incontro pubblico, “La biblioteca che vorrei” per la condivisione di idee e per la presentazione di una proposta di ampliamento e rifunzionalizzazione degli spazi, in un’ottica di una maggiore fruizione. Nel corso di questi venti anni la Biblioteca è cresciuta potenziando i servizi offerti e instaurando proficue collaborazioni con Istituzioni ed associazioni, che in essa hanno trovato un luogo accogliente e vivace.

L’occasione è offerta dalla presentazione del bando pubblico beni ecclesiastici, promosso dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria turistica e culturale, Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, che ha quale finalità la diffusione della conoscenza e valorizzazione di beni, istituti e luoghi di cultura nella disponibilità di Enti ecclesiastici.

In particolare il bando, che si inserisce nella strategia Smart-In Puglia della Regione Puglia, mira ad integrare il restauro dei beni con la valorizzazione e la fruizione degli stessi a servizio della comunità.

Interverranno: il Direttore della Biblioteca, don Mimmo Basile; l’Arch. Leonardo Sforza e l’Ing. Antonio Quacquarelli.

In questa occasione saranno presentati anche alcuni suggerimenti raccolti in occasione delle visite alla biblioteca da parte di gruppi di studenti: con disegni per i piccoli e sms per gli studenti di scuola secondaria.

La cittadinanza è invitata.