Un fiume di gente, come da tradizione, ha seguito questa mattina, alle ore 3.00, la processione notturna per il trasferimento del simulacro della Madonna dei Miracoli, dalla Chiesa Cattedrale al Santuario omonimo, su un percorso di poco più di tre chilometri.

Un caloroso applauso, il suono delle campane e le note della banda musicale hanno accolto l'uscita della statua argentea della Madonna d'Andria dalla chiesa matrice. Sono state quindi percorse le seguenti strade: piazza Duomo, piazza La Corte, via La Corte, via Vaglio, p.zza Vittorio Emanuele II, via Porta Castello, via G. Bovio, piazza Umberto I°, Pendio San Lorenzo, via S. Andrea, via S. Maria dei Miracoli, piazza S.Pio X.

A seguire la Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, che ha seguito tutto il percorso con autorità civili e militari.