Docenti battono Ufficio scolastico regionale, Grazia Di Bari: «Evitati una marea di ricorsi»

Ha finalmente trovato soluzione la diatriba tra docenti vincitori di concorso e ufficio scolastico regionale, di cui avevamo raccontato attraverso le pagine del nostro giornale. Ieri infatti l'Ufficio scolastico di Bari ha ufficialmente riconosciuto il "torto" e ha "restituito" i ruoli ai legittimi vincitori.

«Negli scorsi giorni in Puglia, nell'ambito scuola, - scrive la consigliera regionale M5S Grazia Di Bari - si stava verificando uno strano caso di aggiunta di ulteriori requisiti per i vincitori di regolare concorso 2018 per l'immissione in ruolo.

In pratica, i vincitori del concorso si erano visti negare la possibilità di firmare la proposta di nomina dall'ufficio scolastico regionale, perché secondo l'interpretazione fatta dagli stessi uffici l'immissione in ruolo, quindi l'assunzione, poteva avvenire solo dopo che gli insegnanti avessero conseguito i 5 anni di permanenza sul posto di sostegno. Cioè, secondo questa interpretazione, i vincitori venivano ritenuti incompatibili dopo aver partecipato ad un concorso pubblico che non prevedeva il requisito della permanenza dei 5 anni sul posto di sostegno.

Sinceramente sono rimasta molto perplessa e non sapendo darmi una spiegazione di questa situazione, ho contattato il nostro Sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano, che si è attivato per capire cosa stesse accadendo.

Entrambi abbiamo anche contattato il direttore dell'ufficio scolastico regionale, che ad oggi personalmente non mi ha risposto per chiarire le mie perplessità, ma mi ha fissato un appuntamento.

Fortunatamente, anche su sollecitazione dei sindacati, il Ministero ha chiarito che la posizione dell'ufficio scolastico regionale della Puglia non è condivisibile.

Oggi, finalmente, l'ufficio scolastico regionale ha chiarito che si adeguera' a quanto stabilito dal Ministero. Risultato: salvati i vincitori del concorso ed evitati una marea di ricorsi».