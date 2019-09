La burrata IGP di Andria all'evento organizzato da FICO Eataly world Bologna

Il Consorzio della Burrata di Andria IGP comunica che dal 30 agosto all’01 settembre il Consorzio di tutela della Burrata di Andria IGP ha partecipato all’evento “Identità d’Origine DOP IGP” organizzato da FICO Eatalyworld Bologna, serie di incontri, mostra-mercato e laboratori per conoscere DOP e IGP dell’Italia e di alcuni Paesi europei ospiti. Incontro tecnico internazionale e tre giorni per degustare a FICO le migliori eccellenze gastronomiche europee, al termine dei quali, sabato e domenica, sul palco del Teatro Arena i singoli Consorzi, tra cui quello della Burrata di Andria IGP, si sono alternate per raccontare al pubblico internazionale di FICO tutti i segreti che rendono inimitabili i prodotti Dop e Igp: il lavoro e la passione delle persone, il legame tra i prodotti e i territori di provenienza, le tradizioni locali, le ricette …

“Identità d’origine” si è tenuto in Emilia-Romagna, la regione che con 44 specialità detiene il record mondiale delle certificazioni Dop e Igp di prodotti agroalimentari, a FICO Eataly World, il Parco del cibo più grande del mondo, che è diventato per l’occasione capitale delle DOP e IGP, riunendo le migliori produzioni italiane ed europee.

La Burrata di Andria IGP insieme a Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Aceto Balsamico Tradizionale (Reggio Emilia DOP e Modena DOP), Prosciutto di Parma DOP e Mortadella Bologna IGP, e tante altri prodotti DOP e IGP italiani e stranieri, in una unica vetrina nella quale si sono potute scoprire le eccellenze agroalimentari che godono della certificazione di qualità, presentate dai Consorzi che le tutelano attraverso i disciplinari di produzione.

Il Consorzio di Tutela Burrata di Andria, inoltre, il giorno 01 settembre racconterà al pubblico, nel Teatro Arena di FICO Eatalyworld, la storia, il territorio di provenienza, l’Eccellenza e le curiosità legate alla Burrata di Andria IGP.