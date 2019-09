Nuovo anno scolastico, il messaggio del Vescovo

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Vescovo Mons. Luigi Mansi ha diffuso un proprio messaggio a tutta la comunità scolastica: «carissimi Studenti, con l'inizio della scuola, anche quest'anno desidero favi giungere il mio affettuoso saluto ed un pensiero augurale. Il tempo estivo che si va concludendo è servito, certo, per farvi distendere e darvi l'opportunità di far crescere belle e buone relazioni tra voi, con la famiglia, con nuove conoscenze. Ma ora, con l'inizio del nuovo anno scolastico, vi sarà chiesto di dedicare molto più tempo allo studio per raggiungere una preparazione culturale all'altezza dei tempi che viviamo che sono, come ben sapete, ben difficili per tanti motivi.

Le nostre tre città hanno attraversato e stanno attraversando in questi ultimi mesi momenti davvero complessi per alcuni episodi di violenza ed anche per una crescita preoccupante nella diffusione del mercato di sostanze stupefacenti. Tutto questo ha diffuso in tanti di noi scoraggiamento e paura, ci chiediamo preoccupati: verso quale futuro stiamo andando? Voi, che siete giovani, non vi fate impressionare da questo clima ma, nonostante tutto, guardate alla vita con fiducia e speranza e mettete in azione, invece, le vostre migliori energie di intelligenza e di cuore. Sì, ricordatevi che per la vostra età siete chiamati, nei tempi che viviamo, a compiere scelte di vita serie e coraggiose, dove gli obiettivi più belli per il futuro vostro e delle persone a voi care si raggiungono non con la menzogna, la falsità o, peggio, l'asprezza nei rapporti. Questi ambiziosi traguardi si raggiungono con l'impegno a crescere come persone autentiche, che costruiscono se stessi, come donne e uomini veri e forti, attraverso il compimento puntuale e serio del proprio dovere. Siate perciò persone che ripudiano ogni forma di violenza e di prevaricazione, ma credono nella bellezza di una vita sociale dove ognuno è messo in condizione di realizzare se stesso al meglio che può ed è rispettato e amato per quello che è.

Desidero, perciò, mentre vi formulo gli auguri più fervidi di un buon anno scolastico, ricco di belle soddisfazioni e di ambiziose mete raggiunte, incoraggiarvi a credere nella forza generativa del bene, dell'impegno e della solidarietà. Voi siete le città del futuro e, ricordatelo, siete chiamati a costruirle e a renderle belle, infinitamente più belle di quello che vi stiamo lasciando noi adulti. Per questo preparatevi al domani con uno studio serio e impegnato. Ricordatelo sempre, gli ignoranti non costruiranno mai un mondo migliore.

Auguri, carissimi studenti, buon anno scolastico, ricco di tante tante belle soddisfazioni! Vi accompagno con la mia preghiera e la mia affettuosa e paterna benedizione.

E dopo gli studenti una parola di benedizione e di incoraggiamento a tutti coloro che operano nella scuola: Dirigenti scolastici, Insegnanti, Personale non docente e ausiliario. A tutti e ciascuno il mio cordiale augurio perché l'opera educativa vi veda sempre entusiasti. Operare tra e per le nuove generazioni, lo so, oggi è un compito non facile ma è certamente esaltante. Vi auguro che lo spendervi per coloro che saranno gli artefici del nostro futuro vi faccia operare sempre con entusiasmo e consapevolezza e, mentre lo chiedete ai ragazzi e ai giovani, anche voi siate sempre all'opera per dare a tutti il meglio di voi stessi.

A ciascuno, dunque, cordiali auguri di buon Anno Scolastico!».