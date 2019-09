Gestione rifiuti, concessa la proroga per il mese di settembre

È stata concessa, con determinazione N. 64/2019 dell’Unione dei comuni ARO BT2, per tutto il mese di settembre, la proroga al RTI Sangalli/Ecolife per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, con un costo complessivo per entrambe le città di 1.206.377,83 euro IVA inclusa.

A tale scelta si è giunti per la scadenza ad agosto dell’appalto novennale e per l’attesa dell’espletamento della gara ponte, della durata di due anni, dell’AGER per le Città di Andria e Canosa.

Al termine del biennio dovrà necessariamente seguire una gara che preveda una durata maggiore, a vantaggio di un servizio migliore, e una seria premialità economica per chi differenzia, a cui devono aggiungersi una migliore pulizia delle strade e dei cassonetti e altri servizi complementari.