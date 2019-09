Regolamento edilizio, i professionisti chiedono con urgenza un incontro col commissario

Dopo una prima richiesta di incontro con il commissario prefettizio e la sub commissario Curcuruto, alcuni professionisti, rappresentanti i propri ordini e collegi professionali, hanno reiterato una nuova richiesta, datata 3 settembre, per discutere del regolamento edilizio tipo e norme tecniche esecutive: «di seguito alla nota pari oggetto del 12 agosto scorso, a oggi senza riscontro, propiziati dalla recente pubblicazione della D.G.R. n. 1550 del 2 agosto e vieppiù rincuorati dall’aver potuto notare all’interno delle sue linee programmatiche il ricorrere per ben 12 volte la parola “partecipazione”, i sottoscritti componenti – su mandato dei rispettivi ordini e collegi – del Tavolo Tecnico che ha elaborato le proposte del R.E.T. e delle N.T.E., si fanno premura di tornare a rivolgere stringente appello per un incontro operativo, che si augurano risolutivo, da tenere nel più breve tempo possibile sugli argomenti prefati.

È ben nota la situazione di gravissima e non più sostenibile crisi in cui versa il settore, cui poi si è sommato il negativo comportamento incerto di qualche responsabile degli uffici, perché possa tollerarsi ulteriormente questo stato di fermo e improvvisazione».