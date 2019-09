Accolti da don Vito Zinfollino, responsabile del locale ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria, sono arrivati nei giorni scorsi in Puglia alcuni giovani animatori della Diocesi di Mondovì che vivranno una esperienza pienamente diocesana.

I ragazzi accompagnati dai locali gruppi giovanili stanno visitando Canosa, Andria e Minervino Murge per una ricca esperienza storico-culturale. Ieri, intanto, hanno visitato Casa Accoglienza S. M. Goretti e sono rimasti alquanto affascinati dalla bellezza del luogo, e dai tanti e variegati servizi di carità che la casa offre ai bisognosi. Non mancheranno, in questi giorni, occasioni per conoscere inoltre i propri coetanei che vivono la realtà oratoriana nella diocesi pugliese.

Sul territorio opera infatti da tempo il Coordinamento Oratori Andria (COrdA) che promuove la pastorale oratoriana e la formazione degli animatori. Il gemellaggio rappresenta una preziosa occasione per conoscersi e scambiare esperienze fra giovani che vivono realtà molto diverse, ma accomunati dalla stessa passione per l’evangelizzazione dei più piccoli e per le attività oratoriane dedicate ai ragazzi ed adolescenti.