Multe alle bici elettriche in villa, le novità

È di qualche settimana fa la notizia dell'adozione del provvedimento del Commissario prefettizio con il quale ha modificato l’ordinanza n. 342/2014 nella parte in cui regolamenta gli accessi nella villa comunale, prevedendo il divieto di circolazione dei velocipedi a pedalata assistita e a trazione elettrica.

Per i trasgressori di detta ordinanza è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. Ed è di questi giorni l'ultimazione del posizionamento della segnaletica verticale – da parte dell’ufficio Viabilità e Traffico del Comune di Andria – su tutti i varchi di accesso alla villa comunale. È bene ricordare che il divieto riguarda anche l’area pedonale del viale della passeggiata (viale Gramsci) e zona adiacente lo stadio Degli Ulivi, nonché la Pineta comunale. Questo vale, in realtà, anche su strada perché secondo il codice stradale “circolare” significa anche “sostare”, pertanto il divieto di transito è inteso anche come divieto di sosta.

Intanto gli agenti della Polizia di Stato avrebbero comminato la prima multa ad un possessore del velocipede beccato all’interno della villa comunale. Una multa di 50 euro, per l’esattezza, che speriamo possa scoraggiare anche i più imperturbabili.

Sembrerebbe l’unica effettuata ad oggi (e senza sequestro del mezzo), in quanto, come già riportato sopra, si sta provvedendo, proprio in questi giorni, all’installazione dei cartelli che ne impongono il divieto e quindi autorizzano gli agenti della Polizia Locale ad effettuare sanzioni. C’è però da fare un distinguo in merito alla “sanzione” che può riguardare principalmente il divieto a circolare nelle aree interdette dall’ordinanza sindacale, così come suindicato.

Inoltre, le Forze dell’Ordine potrebbero comminare sanzioni se riscontrano che il mezzo non è idoneo a circolare su strada poiché non conforme alle norme previste nel codice stradale. In pratica, ci si riferisce a quei mezzi che, evidentemente, risultano “truccati” perché è stato modificato il sistema per superare il limite di velocità imposto dei 25 Km/h. Sono molti infatti i mezzi che ad occhio nudo sfrecciano a velocità più sostenuta rispetto a quella consentita, mettendo in pericolo l’incolumità fisica di pedoni e non solo. Tali modifiche al motore delle bici a pedalata assistita o elettriche sono comunque vietate dalla legge. Il problema sorge nel momento in cui gli agenti delle Forze dell’Ordine fermano un velocipede e, per constatarne la regolare tenuta, sono costretti ad avviare la procedura di verifica che presuppone l'intervento di un perito della motorizzazione civile di Bari, gli unici autorizzati ad accertare la condizione del mezzo a circolare. Una trafila farraginosa e lunga che, com’è facile immaginare, fiacca il normale decorso dei controlli su mezzi poiché tali controlli ed invii alla motorizzazione, oltretutto, hanno un costo esoso ed in tempi di magra per le casse già esigue degli Enti locali è facile dedurre le conclusioni…

Constatazioni amare sorgono da questa analisi: i rifiuti ad Andria continuano ad essere abbandonati nonostante diverse ordinanze, con tanto di importi di multe salatissime; così, in un paragone legato alla stretta realtà andriese, allo stato attuale le bici elettriche continuano a scorrazzare nei parchi pubblici a velocità sostenute, tali che non è possibile neanche riprenderle o fotografarle. Ma i cittadini meritano di poter usufruire del polmone verde di Andria in sicurezza e tranquillità: speriamo che le punizioni che arriveranno per i trasgressori potranno servire a dissuaderli.