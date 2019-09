Andria pronta a celebrare i suoi Patroni, ecco il programma delle celebrazioni e della processione

Tutto pronto per la Festa dei Santi Patroni della Città di Andria, San Riccardo e Santa Maria dei Miracoli. Di seguito il programma religioso a partire dall’11 e sino al 16 settembre prossimo.

IL PROGRAMMA:

Triduo di preparazione: 11 – 12 – 13 settembre 2018 ore 20.00: Solenne Celebrazione dei Vespri Solenni presieduti da Mons. Luigi Mansi presso la Chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”.

Sabato 14 settembre

– ore 18.00 in Cattedrale: Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità mentre dal Santuario partirà la Processione.

– ore 19.00: Accoglienza del Simulacro della Madonna dei Miracoli presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata alle Croci. La Processione proseguirà per le seguenti vie: S. Andrea, Federico II di Svevia, P.zza Manfredi, Corrado IV di Svevia, P.zza La Corte, P.zza Duomo, Chiesa Cattedrale, dove il Vescovo impartirà la Benedizione. Seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Domenica 15 settembre

– ore 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00: Ss. Messe presso la Chiesa Cattedrale.

– ore 11,30: Solenne Messa Pontificale presieduta da S.E.R. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

– ore 19.00: Processione dei Santi Patroni.

Itinerario: P.zza Duomo, P.zza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, P.zza V. Emanuele II (lato Ceci), Porta Castello, Via De Gasperi, via Regina Margherita, via Duca di Genova, viale Istria, viale Venezia Giulia, via Napoli, piazza Trieste e Trento, via Vespucci, via Ferrucci, piazza Umberto I, via Bovio, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II. Nella Chiesa Cattedrale seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Lunedì 16 settembre

ore 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00: Ss. Messe presso la Chiesa Cattedrale.

ore 19,00: Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento.