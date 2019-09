Progetto “Affido ai minori” al via

Il Servizio Affidi è lieto di informare la cittadinanza che in seguito all’Informazione-Formazione sull’Affido familiare, ai cittadini richiedenti, sono stati inviati al Tribunale per i Minorenni di Bari i nominativi delle coppie delle famiglie che hanno partecipato alla formazione e sono state valutate positivamente per l’avvio di progetti di Affido di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha colto subito l’opportunità di utilizzare le famiglie disponibili all’affido, di cui ha ricevuto l’elenco, per offrire nuove opportunità di vita e di benessere psicologico e sociale a minori in difficoltà.

Tali esperienze sono da ritenersi molto qualificanti sotto il profilo professionale ma soprattutto sotto il profilo umano perchè rilanciano risorse ed energie solidaristiche in campo sociale quali le risorse personali e familiari che si mettono in gioco per offrire un servizio all’altro, in particolar modo ai minori e alle loro famiglie di origine.

Il “Servizio Affidi” è costituito da un’ équipe integrata, composta da Assistenti Sociali del Settore Socio-Sanitario del Comune di Andria e da Assistenti Sociali e Psicologi del Consultorio Familiare della ASbat che da tempo opera nel territorio locale e che ha il compito di sensibilizzare, informare e formare i cittadini interessati.