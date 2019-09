Arrivati gli ospiti del progetto "ContaAmare" organizzato dal CALCIT

Sono arrivati i piccoli bielorussi del progetto "ContaAmare". Undici bambini fra i 9 e i 13 anni, piccoli guerrieri che combattono contro malattie oncologiche che per fortuna sono in fase di remissione clinica. Saranno ospiti delle associazioni che hanno aderito al progetto: il CALCIT di Andria, Associazione Giorgia Lomuscio - Tutto per amore, la GABB di Modugno, la Confraternita della Misericordia di Andria, il Club Rotary Castelli Svevi, l'associazione Amiche per le amiche e gli amici andriesi del Vespa Club.

Dopo le operazioni di sbarco di rito, i bambini sono stati inizialmente accolti nella sala stampa al secondo piano dell'aeroporto e per questo, il CALCIT ha ringraziato la direzione generale di Aeroporti di Puglia per la disponibilità dimostrata verso questo progetto di caratura internazionale.

I bambini saranno successivamente ospitati presso Tenuta Vigna del Noce, dove alloggeranno per tutta la durata del soggiorno. Da oggi sono cominciate le attività previste dal progetto.