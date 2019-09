Chiusa nuovamente l'isola ecologica di via Stazio

L'isola ecologica di via Stazio, da stamattina, risulta nuovamente chiusa al pubblico. Sul cancello della struttura viene riportato l'avviso che comunica la chiusura della stessa fino a data da destinarsi.

Dopo quella di maggio, stamattina l'ennesima comunicazione di chiusura della struttura auspichiamo non si tramuti in un ennesimo danno all'ambiente circostante in considerazione del fatto che molti cittadini incivili, recandosi sul posto e non avendo ricevuto una comunicazione adeguata, e per tempo, potrebbero liberarsi dei rifiuti ingombranti e speciali abbandonando fuori al cancello dell'isola ecologica.

Confidiamo nel buon senso e nella pazienza dei cittadini, nell'attesa che la Sangalli possa riaprire in tempi celeri la struttura.