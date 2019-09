Il problema dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto in periferia e nelle campagne cittadine, sta diventando una vera e propria piaga che necessiterebbe di seri interventi volti a fermarla e, soprattutto, a disincentivarla.

Sicuramente, oltre a tale tipologia di interventi è necessaria un’attività di sensibilizzazione che non sia lasciata solo al volontariato ma che veda le Istituzioni in primo piano in tali azioni.

Tra le tantissime segnalazioni che ci giungono in redazione, oggi ci occupiamo di una della borgata Troianelli. Qui esiste un “punto raccolta” dei rifiuti con cinque cassonetti stradali, la cui presenza rappresenta un paradosso e un disincentivo alla raccolta differenziata dato che ogni residente possiede i propri mastelli per il porta a porta.

Qui, tra i residui di rifiuti lasciati dagli operatori che li raccolgono e l’inciviltà dei residenti che, nonostante la presenza dei cassonetti si ostinano ad abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi, si crea una vera e propria “mini discarica” a cielo aperto con tutte le conseguenze che ne derivano sia in termini di decoro che igienici date le temperature delle scorse settimane, mettendo a rischio anche chi coltiva quei terreni con agricoltura biologica che, in caso di controlli perderebbe il riconoscimento.

Nonostante le segnalazioni dei cittadini più virtuosi, la situazione sembra essere la stessa ormai da mesi. Ciò che si auspica è la soluzione nel più breve tempo possibile della problematica, anche con l’installazione di videocamere con le quali individuare e sanzionare chi non rispetta le regole, l’ambiente, la salute e se stesso.