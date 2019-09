Riapre l'isola ecologica di via Stazio

Ieri avevamo dato notizia della chiusura a data da destinarsi dell'isola ecologica avvenuto senza alcun avviso preventivo alla cittadinanza.

Oggi, la Sangalli ha comunicato la riapertura della stessa.

Una buona notizia che ha evitato enormi disagi ai cittadini, con l'auspicio che sia sempre più utilizzata per il conferimento dei rifiuti e che l'abbandono incontrollato, specie di quelli ingombranti e pericolosi, possa essere frenato. Si ricorda, a tal proposito, che sono previste multe salate per coloro che gettano rifiuti per strada e nelle nostre campagne.

Inoltre, gli elettrodomestici, mobili e qualsiasi oggetto ingombrante che si vuole eliminare, può essere smaltito tramite il servizio gratuito di raccolta domiciliare per un massimo di 3 metri cubi di materiali. Telefonate al numero verde gratuito 800.054.040 da lunedì al venerdì 8.00 - 19.00 e sabato 8.30 - 12.30