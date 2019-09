Luigi Marzano è il nuovo Presidente della RSU dell’Asl BT

«A Marzano, già con esperienze passate da presidente RSU, oltre a vantare esperienze sindacali di alto profilo nella CGIL FP BAT è stato affidato l’incarico semestrale con il preciso compito e obiettivo riguardo la definizione e sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale ASL BT, la cui Ipotesi è stata già presentata alla Direzione Generale, congiuntamente alle OO. SS. Territoriali, firmatarie il 21.5.2018 del CCNL 2016-2018.

Tale indicazione l’Assemblea RSU ASL BT è stata accolta con favore dal neo eletto Presidente RSU ha la pretesa di recuperare il ruolo della contrattazione integrativa che, dopo circa 10 anni di blocco dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CC.CC.NN.LL.) del Pubblico Impiego, sanità pubblica compresa, ha subito un arretramento.

Pertanto, il fine di regolamentare importanti ed innovativi istituti contrattuali, rimessi a tale livello di contrattazione dal rispettivo CCNL ed in particolare: la semplificazione dei fondi contrattuali, la disciplina del sistema delle indennità e trattamento accessorio, delle ferie solidali, dei tempi di vestizione e svestizione, delle progressioni di carriera ed economiche, sia verticali che orizzontali, della riqualificazione del personale interno all’ASL BT, ecc… cercando di migliorare l’organizzazione del lavoro e la garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori per meglio rispondere alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, erogato ai cittadini.

Marzano, dopo la sua elezione dichiara altresì, che tra i principali obiettivi da raggiungere oltre alla sottoscrizione del C.D.I. Aziendale, al fine di valorizzare il lavoro ed i servizi pubblici vi è l’impegno collegiale della RSU ASL BT a voler sostenere e favorire, congiuntamente alle OO. SS. territoriali, in questo particolare momento, politiche a sostegno del Servizio Sanitario Pubblico, Regionale e Territoriale, con particolare riferimento al riordino della rete ospedaliera, al potenziamento della sanità territoriale, alla tutela dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini, alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle Prestazioni, favorendo interventi mirati con particolare riferimento all’abbattimento delle liste di attesa, alla lotta al precariato, a piani di assunzione adeguati per compensare la oramai nota carenza cronica di personale, non solo sanitario ma di tutti i profili, necessari a far funzionare e bene la nostra ASL BT al servizio dei cittadini e tutela del lavoro pubblico».