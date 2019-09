Mensa scolastica, Rodriquez: «Preoccupate per il silenzio sino a ora su un tema delicato»

Mercoledì 11 settembre, su invito a firma del commissario straordinario, dott. Gaetano Tufariello, ci sarà un incontro, presso l’aula consiliare, alle ore 16:00, sulla questione della mensa scolastica.

La presidente del C.G.A. - Comitato Genitori Andria, Maria Ornella Rodriquez, che da tempo ne aveva fatta richiesta, ha dichiarato: «finalmente arriva l’atteso momento di confronto istituzionale con il commissario straordinario e le altre parti in causa.

Come mamme siamo molto preoccupate per il silenzio che finora si è registrato su un tema delicatissimo come quello della mensa scolastica.

Mentre per la forniture dei libri di testo alle scuole primarie stiamo ottenendo costanti informazioni dalle associazioni di categoria Unimpresa Bat e Confcommercio, le quali con diligenza stanno continuando a monitorare l’evolversi della situazione anch’essa per nulla definita ed estremamente delicata, sul tema mensa niente di niente.

L’incontro di mercoledì rappresenta dunque un momento di grandissima importanza e proprio per l’importanza dell’esito del medesimo una delegazione di mamme attenderà tale esito per poi decidere collegialmente, come abbiamo sempre fatto, le eventuali altre iniziative da intraprendere in caso di risultato insoddisfacente.

Noi siamo sicure che prevarrà il senso di responsabilità e che errori ed omissioni altrui non ricadranno né sulle famiglie né sugli alunni che devono assolutamente essere tutelati e protetti» ha concluso.