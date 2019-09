Divieto ad utilizzare l'acqua a Montegrosso

«A seguito di verifiche sulla rete di distribuzione della frazione di Montegrosso, è stata rilevata una lieve non conformità nell’acqua erogata». Questo il commento di Acquedotto Pugliese che raccomanda i cittadini dell’area interessata di utilizzare l’acqua distribuita esclusivamente per i servizi igienici e non per quelli potabili o alimentari.

L'acquedotto Pugliese- direzione rete impianti Bari Bat -, in data di oggi, 6 settembre 2019, ha protocollato la nota al Comune di Andria comunicando che a seguito di verifica effettuate lungo la rete distribuzione idrica della frazione di Montegrosso è stata rilevata la presenza di batteri colinformi al 37°. Pertanto, a seguito del superamento dei parametri batteriologici, il commissario prefettizio ha disposto l'ordinanza sindacale che vieta l'utilizzo dell'acqua nell'intero borgo di Montegrosso ai fini potabili e alimentari dell'acqua erogata da AQP fino a diversa disposizione ed all'esito dei controlli effettuati dagli organismi competenti.

L'AQP comunica altresì che sono in corso le attività necessarie per il ripristino regolare del servizio. Nel contempo, al fine di alleviare i disagi della popolazione residente, ha predisposto un servizio alternativo di autobotte disponibile a Piazza Sant’Isidoro.