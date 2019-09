"Giornata per la custodia del creato", un momento di riflessione sulla biodiversità del territorio

«Fenomeni come i cambiamenti climatici, lo sfruttamento sregolato delle risorse naturali del nostro pianeta, lo smarrimento del legame profondo tra ambiente e persona - afferma don Michele Pace direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato - sta portando a una perdita di tutta una ricchezza che caratterizza la vita soprattutto in un alcune aree della Terra».

Per tale ragione l’Ufficio di Pastorale sociale e lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato, l’Ufficio per la Pastorale della salute, l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e la Caritas diocesana hanno organizzato una giornata di riflessione sui diversi aspetti della biodiversità in relazione al nostro territorio.

Venerdì 20 settembre:

ore 15:45 : Partenza pullman da Andria, Canosa e Minervino;

ore 16:30 : "Alta Murgia: tra tutela e valorizzazione", prof. Pietro Castoro, Centro studi Torre di Nebbia, c/o Parrocchia Sant'Isidoro Montegrosso;

ore 17:45 : "Buone prassi di custodia della biodiversità", visita all'azienda agricola "Conte Spagnoletti-Zeuli", con degustazione di alcuni prodotti locali;

ore 18:45 : Spostamento in pullman verso Andria;

ore 19:00 : "Una Chiesa attenta alla tutela del territorio", Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. C/o Istituto agrario "Umberto I" – Andria;

: “Una Chiesa attenta alla tutela del territorio”, Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. C/o Istituto agrario “Umberto I” – Andria; ore 20:30: Preghiera ecumenica.

Presieduta dal nostro Vescovo Mons. Luigi Mansi e da P. Stefan Catalin Andronache parroco romeno di San Clemente a Trani, c/o Basilica Madonna dei Miracoli – Andria

Sarà possibile raggiungere i luoghi indicati dal programma o attraverso mezzi propri o attraverso i pullman messi a disposizione dalla Diocesi. Per la prenotazione dei pullman è necessario dare la propria adesione entro e non oltre il 13 settembre ai seguenti numeri: don Michele Pace: cell. 3478521984 (per Minervino e Canosa); don Domenico Francavilla; cell. 3284517674 (per Andria) oppure scrivere a: pastoralesociale@diocesiandria.org.