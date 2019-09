Nessuno dimentica la prima posizione conquistata dalla città di Andria nella classifica del Sole 24ore per il numero di furti d'auto.

Un primato che avrebbe richiesto un maggior controllo del territorio per evitare di riconquistare il podio della classifica e, purtroppo, così non è stato.

La zona di via Mozart, per esempio, è una di quelle che contribuisce a incrementare il numero dei furti d'auto in città. Infatti, si registrano, quotidianamente, episodi di tentativi di furto, alcuni dei quali andati anche a segno, in qualsiasi ora del giorno, nonostante la zona sia presidiata dalla Polizia Locale a supporto del settore dei servizi sociali del comune.

Se ora accade tutto ciò, quando il settore dei servizi sociali si trasferirà e, quindi, verrà meno la presenza della Polizia Locale, cosa succederà in quella zona?

Ciò che si chiede e si auspica è non solo l'aumento della percezione di sicurezza in alcune zone della città, interessate da sparatorie o esplosioni, ma l'incremento della sicurezza reale che può essere garantito solo con il controllo costante di tutto il territorio cittadino.