Campagna di prevenzione del tumore del colon retto, un incontro formativo per i farmacisti

Parte il programma di screening del colon retto con la campagna di informazione e prevenzione oncologica che prevede l’invito, da parte della regione Puglia alla popolazione target – tutti gli uomini e le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni – di sottoporsi, ogni due anni, al controllo attraverso un semplice test, la ricerca di sangue occulto nelle feci.

Come previsto nell’accordo sottoscritto tra la Regione, Federfarma Puglia, Assofarm Puglia e la Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti per gli aspetti tecnico-informativi, le farmacie convenzionate pubbliche e private aderenti al programma devono, in primo luogo, promuovere il coinvolgimento delle persone che si recano in farmacia per altri motivi, anche esponendo o consegnando materiale informativo o attivando altre iniziative. I farmacisti aderenti faranno anche altro: informare le persone aderenti sulla corretta modalità di esecuzione dell’esame, sulla conservazione del campione, sulle modalità di comunicazione dei risultati e sul percorso di eventuale approfondimento dei casi non negativi e, infine, consegneranno i kit per la raccolta dei campioni agli assistiti. Campioni che saranno gestiti secondo i sistemi informatici dedicati utilizzati in questi casi.

Quindi nelle farmacie pugliesi aderenti al progetto vi sarà la presa in carico professionale degli assistiti che vorranno partecipare alla campagna.

In preparazione alla campagna si terrà anche un incontro di formazione il 12 Settembre, alle ore 14,00, presso l'Hotel Ottagono ad Andria. L'incontro riguarda tutti gli attori coinvolti nella campagna: la Regione e l' Asl Bt, Federfarma, l'Ordine interprovinciale dei Farmacisti Bari-Bat oltre che la software house per la parte tecnica.