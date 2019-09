Trasferito in via De Gasperi il settore finanziario della direzione generale della Asl BT

Si è tenuta ieri, alla presenza di tutti i dipendenti, la benedizione dei nuovi uffici dei servizi amministrativi della Asl BT.

Dalla sede di via Fornaci, il settore finanziario della direzione generale della Asl si è trasferito in via De Gasperi al primo piano, garantendo uffici più capienti sia per gli operatori che per l’utenza.

A tal proposito, il DG Delle Donne ha dichiarato: «il rispetto dei lavoratori passa anche attraverso la dignità dei luoghi in cui viene esercitata la propria professione».