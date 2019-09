Inizio anno scolastico, il saluto del Commissario Straordinario

«A nome della cittadinanza – dichiara il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello - rivolgo a tutta la comunità scolastica gli auguri per l’inizio di questo nuovo anno scolastico. Auguro a tutti, scolari, studenti, dirigenti, docenti e personale, di animare con il loro impegno un anno fecondo di formazione, di apprendimento, conoscenza ed educazione alla legalità, perché l'istruzione scolastica è fondamentale per la società, per la crescita professionale degli operatori e quella umana e del sapere di scolari e studenti.

Auguro anche alle famiglie di sostenere, con equilibrio e rispetto dei ruoli, il lavoro di dirigenti, docenti e personale della scuola, e di “seguire” il più possibile, sempre di più, l'impegno scolastico dei propri figli, impegno da svolgere con responsabilità, piacere della ricerca, curiosità, vivacità e rispetto dei valori umani e sociali.

L'impegno delle istituzioni soprattutto sul piano della legalità, della comunità scolastica sotto il profilo della istruzione e della educazione civica e sociale, e delle famiglie, è decisivo per la crescita della città.

Auguri e Buon Anno Scolastico a tutti!»