Fervono i preparativi per la prima edizione della “Tricolor Run” di Andria: la gara non agonistica di 5 chilometri alla quale potranno partecipare bambini, ragazzi e adulti. Una festa dello sport anche per chi non pratica attività. Sarà possibile effettuare infatti walking o camminata sportiva ad andatura lenta o veloce.

L'evento, organizzato dall'ass. IdeAzione è finalizzato a sostenere le attività della Lilt: i fondi raccolti dalle iscrizioni serviranno a supportare la ricerca sul cancro. «Invitiamo a partecipare all'evento tutti comprese le associazioni sportive, culturali, le parrocchie, le scuole. La sana competizione e la voglia di condividere un momento di festa – spiega il presidente di Ideazione, Antonio Di Gregorio - saranno gli ingredienti di una manifestazione che raggiungerà il suo culmine con il lancio di colori della nostra bandiera italiana».

Per iscriversi alla “Tricolor Run” è stato aperto anche un info point in via Duca degli Abruzzi 11 ad Andria tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30. Ci si può iscrivere anche tramite il sito internet: www.tricolorun.com. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Andria, Provincia Bat, Regione Puglia e Coni. Appuntamento il 22 settembre alle ore 8 con il raduno in largo Appiani; alle 9 è previsto il risveglio muscolare a cura di Josef Lopetuso dell'associazione "Golden Boy", e alle 9.30 prenderà il via la Tricolor Run.

Info 370.3716711 e info@tricolorun.com