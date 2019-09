Sospese da oggi e sino a nuovo avviso le corse ferroviarie sulla tratta Andria-Barletta

A partire da oggi e fino a nuovo avviso saranno sospese le corse ferroviarie Andria-Barletta e viceversa.

Il provvedimento si rende necessario per garantire i lavori previsti nell’ambito del grande progetto che porteranno al raddoppio, già in fase di completamento, della Corato-Andria, e dell’apertura della stazione “Andria Sud”, non appena saranno completati gli stessi e dissequestrato il tratto interessato dal disastro ferroviario del 2016, all’interramento dei binari nell’abitato di Andria, alla realizzazione della nuova fermata di "Andria Nord" e al potenziamento della tratta Andria-Barletta.

È stato comunque predisposto il servizio sostitutivo di bus. Contestualmente entrano in vigore i nuovi orari, con alcune variazioni che riguardano partenze ed arrivi sul collegamento in oggetto.

SI ricorda che a Barletta il capolinea è in viale Marconi, 51 (fronte chiesa); ad Andria in piazza Bersaglieri d’Italia.

Per info chiamare tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 05,00 alle ore 24,00 il Call center al numero 080/5299111, poi tasto 1.