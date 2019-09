Chiara, Sandro, Giulia, Nicolò, Ilaria, Roberta, Alessia, Simona, Andrea e Angelica sono un gruppo di ragazzi, con età dagli 11 ai 13 anni, che ha deciso di costituire un’associazione ambientalista dal nome “Save the world Andria”.

L’idea nasce sulla scia della battaglia sui cambiamenti climatici condotta da Greta Thunberg e dalla volontà di prendersi cura della propria città per contribuire al cambiamento globale.

Dopo alcuni incontri tra gli stessi promotori, la prima uscita del gruppo è stata lo scorso 11 settembre con un clean up organizzato presso la villa comunale. Con buste, guanti e tanta buona volontà gli aderenti e le loro famiglie hanno ripulito alcune zone del polmone verde della città.

Sul sito dell’associazione si legge: «spesso io e i miei amici passiamo molto tempo passeggiando per la nostra città e quasi sempre ci lamentiamo delle condizioni delle strade e della sporcizia che le ricopre. La nostra idea è nata un pomeriggio mentre passeggiavamo per la villa comunale della nostra città e ci rendevamo conto che era piena di sporcizia e rifiuti.

In quel momento abbiamo deciso di fare qualcosa per eliminare la sporcizia da quel bellissimo parco pubblico; abbiamo scelto di creare un’associazione che trattasse di ripulire i luoghi pubblici della nostra città.

Dato il tema della nostra associazione il nome ci è sorto spontaneo: ”Save the world Andria “.

Abbiamo anche aperto una pagina Instagram (@savetheworld.andria), che ha avuto subito un grande successo e infatti abbiamo deciso di pubblicare una foto in cui spiegavamo la nostra idea e invitavamo tutti a partecipare.

Volevamo che questo evento andasse benissimo, ma ci siamo resi conto di non avere un punto di ritrovo dove magari offrire qualcosa ai partecipanti o illustrare il nostro progetto con una presentazione davanti al pubblico; allora ci siamo rivolti all’associazione Tutt’altro gestita da Francesco Merra. Grazie a Tutt’altro e a Francesco Merra abbiamo potuto registrare un’ intervista da postare sul loro profilo Facebook che ci ha dato una mano a diffondere il nostro evento anche tra gli adulti e a organizzare il nostro evento.

Ormai eravamo tutti pronti e ci siamo avviati verso l’ingresso della villa, dove avevamo fissato l’incontro.

Mentre sistemavamo le buste per la raccolta differenziata, le prime persone si sono avvicinate per partecipare alla pulizia della villa comunale. Ci siamo divisi in gruppi e ci siamo divisi gli spazi da pulire; ovviamente la sporcizia era troppa e non siamo riusciti a pulirla tutti, ma vedendo le buste riempite ci siamo resi conto di aver fatto un buon lavoro. Molte persone si sono interessate e si sono complimentate, altre si complimentavano e continuavano a gettare rifiuti in terra e altri se ne fregavano o ridevano. Alla fine ci siamo incontrati tutti nell’ingresso della villa comunale per fare la raccolta differenziata dei rifiuti raccolti e per accompagnare le persone alla sede di Tutt’altro, in villa, per offrire loro un piccolo buffet e per fare delle foto ricordo.

Abbiamo allestito un tavolo di patatine e biscotti e abbiamo scattato qualche polaroid per ricordo di questo evento e delle persone che ci hanno sostenuto.

Siamo molto felici di come è andato l’evento e dei rifiuti raccolti. Il ringraziamento più grande va a tutte le persone che si sono presentate all’evento e a quelle che non sono potute venire ma che ci incoraggiano ogni giorno sui social a continuare questo nostro progetto. Perché insieme possiamo rendere Andria un posto migliore».

Un messaggio forte e di speranza che arriva da coloro che dovrebbero vivere il presente, senza preoccuparsi del futuro. Un'iniziativa con la quale si insegna agli adulti che la grande questione ambientale che riguarda tutte le generazioni si affronta anche con piccoli gesti quotidiani.