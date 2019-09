Gli alunni dell’Ites-Les “E. Carafa” si raccontano dopo l’Alternanza scuola/lavoro a Nizza

Non una vacanza, ma un’esperienza indimenticabile, sotto il profilo formativo e umano, è quella compiuta dagli alunni dell’Ites “E.Carafa”, rientrati il 13 agosto scorso da Nizza.

Il progetto PON, denominato “Meme en Hiver”, ha coinvolto quindici studenti delle classi terze e quarte, selezionati in base al profitto e in possesso del B1, che, seguiti da tutor scolastici e aziendali, si sono confrontati con nuove realtà professionali. I ragazzi, nell’ambito delle attività di accoglienza, previste dall’istituto, i primi giorni di scuola, hanno descritto ai compagni la permanenza a Nizza, con grande ricchezza di particolari, supportata da video e foto.

Il rispetto degli orari di lavoro, il contatto con la clientela delle agenzie immobiliari e delle agenzie turistiche hanno responsabilizzato i partecipanti e consentito loro di sentirsi veri cittadini europei. In tale attività gratificante, non secondario è risultato l’aspetto della socializzazione, grazie alle relazioni interpersonali con coetanei di altre nazioni, sia nel campus del liceo che nell’ostello della gioventù.

Denominatore comune di tali scambi culturali, professionali, umani, è risultata la lingua francese, che i ragazzi hanno parlato con notevole disinvoltura. La condivisione delle esperienze di lavoro, a cena, è stato un momento di confronto costruttivo, finalizzato a migliorare l’impegno e ad assumerne sempre più consapevolezza. Le escursioni a Saint Martin Vesubia, Cannes, Isole Lèrins, Monaco, Antibes, St.Pierre de Vence, Eze, le visite al Musée Picasso, al Musée Chagall, al Musée Matisse hanno completato e reso gradevole tale esperienza. E, poi, la sera, cinema, bowling e tanta Promenades des Anglais in una “immersion totale du français”.

«L’entusiasmo degli alunni e la grande nostalgia di luoghi e persone confermano l’indiscutibile validità di tali iniziative che l’istituzione deve sostenere e promuovere - ha commentato il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli -. Il progetto continua in collaborazione con il Polo Museale della Puglia, secondo un percorso di formazione sulla catalogazione e organizzazione dei musei e il Carafa non si ferma qui: a breve, altri studenti partiranno per il Belgio e l’Inghilterra».