"Puliamo il mondo" con i volontari di Legambiente e di altre realtà associative

Nel 1989 nasce a Sydney il più grande appuntamento di volontariato ambientale nel mondo, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 130 paesi: Clean Up The World. Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e pulizia, un’azione concreta per chiedere e avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei partecipanti.

Il Circolo Legambiente "Thomas Sankara'', in collaborazione con le associazioni del forum “Ricorda Rispetta”, Ret’Attiva, Movi e la parrocchia Maria Santissima Addolorata delle Croci, aderisce per l'undicesimo anno alla campagna “Puliamo il Mondo”.

Quest'anno l'area interessata è sita nei pressi di via dott. Camaggio (orti lungo il canale Ciappetta-Camaggio). Appuntamento domenica 22 settembre, dalle ore 9:00, presso la parrocchia sita in via Croci, 5.

Ai partecipanti saranno forniti i kit per la pulizia, guanti, pinze, pettorine e cappellini.

La cittadinanza è invitata a partecipare.