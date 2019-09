Sarà la "Municipia SpA" che accerterà e riscuoterà alcuni tributi locali

La gestione dei tributi è da sempre una delle questioni più importanti, soprattutto per le ricadute della stessa sui bilanci comunali. Nonostante la necessità di risorse da parte dell’ente, negli anni è mancato un serio investimento proprio sull’ufficio tributi del comune che avrebbe dovuto essere, considerata la situazione delle casse comunali, un fiore all’occhiello. Così non è stato e, probabilmente, anche questa potrebbe essere una delle cause dei debiti accumulati negli anni, con tributi caduti in prescrizione.

La gestione commissariale per ovviare a ciò ha deciso di esternalizzare il servizio con l’affidamento delle attività di supporto per il Servizio Tributi relativamente al tributo TOSAP, ovvero la riscossione, la produzione degli avvisi per l’anno 2019 riguardante i passi carrabili e la conversione dei versamenti dematerializzati di Poste Italiane.

Oltre a ciò, si è provveduto anche all’affidamento delle attività propedeutiche finalizzate alla riscossione della TARI a supporto del Servizio Tributi, da realizzarsi con attività di accertamento da impagato “TARI Ordinaria Anno 2014”, sollecito impagato “TARI Ordinaria Anno 2016”, sollecito impagato “TARI Ordinaria Anno 2017” e sollecito impagato “TARI Ordinaria Anno 2018”.

Entrambi i servizi sono stati affidati alla Municipia Spa di Trento al costo totale di 61.978,44 euro, di cui i 13.483,44 euro sono per le attività riguardanti la Tosap e i 48.495,00 euro per quelle inerenti la TARI.

Costo che sarà a carico delle casse comunali e, quindi, non solo dei cittadini morosi, ma anche onesti, sperando che con queste scelte si recuperi buona parte dell’impagato e che, finalmente, si ristabilisca un po’ di legalità che penalizzi i “furbetti” e non gli onesti.