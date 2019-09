"Open Call - Street Art", Andria tra i comuni ammessi al finanziamento

Andria rientra tra i comuni ammessi a finanziamento per il progetto di street art candidato all’avviso pubblico regionale.

Il progetto è stato presentato dall’associazione andriese “Andriaground Family” sulla base di un’idea elaborata da Andrea Colasuonno e Daniele Geniale, street artist affermato, a cui sarà affidata l’esecuzione dell’opera.

Tra i tre temi previsti dal bando (pace, solidarietà e accoglienza, legame con i pugliesi emigrati) l'opera proposta intende affrontare quella concernente il "legame con i pugliesi emigrati", data l’importanza della tematica molto sentita a livello cittadino.

I dati ISTAT parlano chiaro: la città di Andria, dopo un decennio in cui ha visto in costante crescita il suo numero di abitanti, da 3 anni a questa parte vede diminuirli. Una diminuzione lenta, ma che pare inesorabile, considerato che per la prima volta dal 2009 la sua popolazione è scesa sotto i 100 mila abitanti. Questo stato di cose è addebitabile, fra le altre cose, alle centinaia di giovani che lasciano la loro città natale per cercare possibilità al nord o all'estero.

Per questi motivi l'opera proposta si pone come messaggio di sensibilizzazione nei confronti di un fenomeno che sta cambiando radicalmente i connotati della società andriese, e di cui tuttavia si parla ancora troppo poco.

Il luogo scelto per la realizzazione dell'opera è il parchetto "Graziella Mansi". Si tratta di un parchetto sito all'estrema periferia di Andria, nei pressi di via vecchia Barletta, luogo, se non degradato, quantomeno trascurato, già teatro di fatti di cronaca anche gravi.

L'area in questione avrebbe estremo bisogno di un intervento di rigenerazione urbana che attraverso l'opera che si propone verrebbe avviata. Eppure la scelta di questo luogo non è solo dovuta al suo bisogno di rigenerazione. Il parchetto "Graziella Mansi" è un posto simbolico anche per un altro motivo. È proprio nei suoi pressi che si trovano le fermate di alcune compagnie low cost di trasporto fra le più utilizzate dal popolo dei fuorisede per lasciare la città o farvi ritorno, divenuti negli anni mezzi simbolo di questa nuova ondata migratoria.

Ecco che un'opera dedicata al "legame coi pugliesi emigrati", realizzata in un luogo tanto simbolico per il tema che affronta, avrebbe la duplice utilità di rigenerare un pezzo di periferia, ma anche di sensibilizzare circa un fenomeno tanto imponente, proprio nel momento e nel luogo in cui si consuma.

L'opera ideata si compone di due elementi: uno figurativo e l'altro testuale.

In quello figurativo l'intenzione è quella di parlare di emigrazione attraverso i mezzi umani con cui si emigra, ossia i piedi e le gambe. A questi associare poi l'elemento per eccellenza che contraddistingue il viaggio, ossia il bagaglio. Sulla parete dunque si rappresenterebbero diverse paia di gambe, immortalate dal ginocchio in giù, con affianco rispettivamente ciascuna un diverso tipo di bagaglio. I tipi di bagaglio andranno dalla scatola di cartone tenuta insieme con lo spago, al trolley, passando per il valigione classico e lo zaino da viaggio. Dunque tipi diversi di valige, associati ad altrettanti tipi diversi di gambe e scarpe, così da rendere la profondità storica del fenomeno migratorio e anche la varietà umana che esso coinvolge. Una volta realizzata, la prospettiva da cui lo spettatore guarderà all'opera, sarà la stessa con cui un bambino guarda al mondo: data la sua piccola statura, esso guarda agli altri (adulti) partendo dalle gambe. Tale prospettiva, volutamente cercata, contribuirà a dare al singolo che guarda l'opera, una sensazione di piccolezza, quasi inadeguatezza, rispetto al gigantesco tema delle migrazioni, uno dei principali della nostra epoca.

Alla base dell'elemento figurativo fin qui descritto, va a collocarsi poi l'elemento testuale. La scritta sarà nient'altro che la parola che dà il titolo all'opera: "Ritornerai?". Essa sarà rappresentata graficamente con alcune lettere ritratte al contrario, così da dare anche figurativamente il senso del ritorno. Considerato il punto in cui sarà realizzata, ossia in prossimità dalle postazioni da cui partono quotidianamente autobus carichi di fuorisede spesso muniti del biglietto di sola andata, essa avrà provocatoriamente il ruolo di stimolare in chiunque parta, una riflessione sul ritorno.